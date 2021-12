Mais um zagueiro do Inter está próximo de acerto com o Vitória

Depois da contratação do zagueiro Gabriel Silva, o Vitória mira a contratação de outro defensor do Internacional. Com as negociações da troca envolvendo Neilton e Andrigo já estão avançadas, Thales, de 25 anos, está próximo de acerto com o Rubro-Negro.

Neste temporada, o jogador foi pouco aproveitado no clube colorado. Fez apenas seis jogos na temporada passada, e cinco em 2017. Ainda no ano passado, o defensor soma uma passagem pelo CSA. Em 2016, o atleta atuou pelo Atlético-GO. Em 2015, Thales jogou pelo arquirrival Bahia. Foram 21 jogos e 1 gol.

