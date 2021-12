Mais um diretor do Vitória se afasta e Mancini tenta blindar atletas

Embora o clima na Toca do Leão já esteja mais tranquilo, a administração continua sofrendo ajustes – e novos nomes pediram para deixar a diretoria. Já são sete pessoas que pediram afastamento ou foram desligadas nas últimas duas semanas.

Nesta sexta-feira, 28, o Vitória anunciou oficialmente o desligamento do diretor de planejamento Leonardo Amoedo – que, segundo comunicado do próprio clube, tinha apresentado renúncia há dez dias.

A nota oficial diz, ainda, que o Vitória busca um novo CEO, e que prefere uma pessoa que não tenha laços com o clube. ”Já foram iniciados, também, contatos com algumas empresas de consultoria para auxiliar o clube na definição do melhor modelo de gestão, dadas as circunstâncias”, diz parte do texto divulgado.

O clube ainda publicou um informe de “apoio institucional total” aos atletas, assinado pelo presidente em exercício Agenor Gordilho. Procurada, a assessoria de imprensa não disse o que motivou a nota.

O treinador Vagner Mancini destacou que o momento político não ajuda os jogadores e disse que vai fazer de tudo para “blindar” os atletas. “Aquilo que estiver acontecendo fora do departamento de futebol va ficar de fora do vestiário. Sei que isso é importante para manter os atletas concentrados”, explicou.

Últimos ajustes

Nesta sexta, em seu terceiro treino à frente do Vitória, Mancini resolveu fechar as atividades para a imprensa. De acordo com a assessoria do clube, o técnico teve uma conversa com o grupo já no campo antes de entregar os jogadores ao preparador físico Lucas Itaberaba.

Depois do aquecimento, Mancini separou os dois times e deu início ao coletivo. Ainda segundo a assessoria, a preocupação foi trabalhar a marcação e a recomposição.

Durante o treinamento, Mancini fez alterações nos dois times, e finalizou com as escalações totalmente diferentes do início da atividade.

Os laterais Thallyson e Geferson participaram do treino normalmente. O zagueiro Fred realizou uma atividade de transição e o volante Willian Farias, que ainda se recupera de uma lesão no joelho, não trabalhou com bola.

O Leão tem treino na manhã deste sábado, 29, e às 11h50 viaja para Minas Gerais. O jogo contra o Cruzeiro está marcado para domingo, 30, às 19h.

