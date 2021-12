Mais maduro, Uelliton completa 25 anos nesta terça

O vovô do Leão está ficando mais velho. Ou melhor, mais sábio. Nesta terça-feira, 28, o volante Uelliton está fazendo aniversário, mais precisamente 25 anos, mostrando que a idade mudou o antes polêmico e hoje sereno jogador do rubro-negro baiano.

Com a braçadeira de capitão na Série B, Uelliton não é mais aquele poço de confusões dos anos anteriores de história no clube rubro-negro. Hoje, fala até de ficar mais tempo no clube que o projetou profissionalmente para o futebol.

A estreia de Uelliton entre os profissionais do Vitória foi no dia 16 de abril de 2006, quando ele ainda tinha 18 anos. O jogo foi contra o Atlético de Alagoinhas e o prata da casa participou do triunfo por 3 a 0.

Durante sua trajetória até a temporada atual, Uelliton já brigou em campo, desentendeu-se com treinador e até já desafiou a torcida. Para ele, tudo isso foi coisa de garoto, que o atual Vovô admite não se repetir mais.

"Me arrependo de muita coisa, principalmente em 2010. Fiz muitas coisas que não deveriam ser feitas e não quero mais lembrar daquele ano. Muitas coisas mudaram. Vejo que não fui feliz atropelando as coisas. Hoje me sinto mais maduro", disse Uelliton, sem querer especificar os problemas pelos quais passou.

Mudança - Fora de campo, duas peças foram fundamentais para mudar a mente do capitão do Leão na Série B 2012. "Tenho dois filhos que me fizeram amadurecer muito. De 2010 pra cá, fiquei mais maduro e coloquei a cabeça no lugar. Aprendi que estando bem as coisas acontecem naturalmente. Estou bem com a imprensa e com a torcida. Me sinto muito feliz com esta fase mais madura na minha vida profissional", alegou o Vovô, que este ano sofreu com uma campanha da torcida pela sua saída do grupo.

Tudo começou após declarar, no início da temporada, que até jogaria no Bahia e estava cansado de atuar no Vitória. "Sei o que falei no começo do ano, mas estava de cabeça quente e meio sem rumo. O que menos quero é ter problemas com a torcida do Vitória. Amo o time como eles e estou fora de polêmicas agora", completou.

O namoro com o Leão está tão bem que Uelliton já fala em renovação. "Para ser sincero minha vontade é ficar aqui no Vitória. Coloquei minha cabeça no lugar e vi que não preciso sair. São nove anos aqui e já faço parte do Vitória. A diretoria não conversou comigo ainda e meu empresário está viajando (Guga está no Japão). Quando voltar teremos esta conversa", disse o capitão, que termina tem contrato até a metade do próximo ano.

Sobre o acesso, Uelliton garante o sucesso do Leão nesta temporada - a melhor na história da Série B na Era dos pontos corridos, com 44 pontos no primeiro turno e 77,2% de aproveitamento.

Criticado por Carpegiani em 2009, na primeira passagem do atual comandante pelo Vitória, hoje o Vovô protege o treinador. "Deixa o homem trabalhar. O treino dele todo mundo está gostando. Vamos subir, Negô!", finalizou o aniversariante desta terça-feira, que já vestiu a camisa rubro-negra 174 vezes (recorde absoluto no elenco atual). Parabéns, Vovô!



