Mais experiente, Willie diz estar agora focado no trabalho

No jogo do Vitória desta quarta-feira, 22, às 21h15, contra o Confiança, em Sergipe, o técnico Ney Franco vai poupar os jogadores mais experientes do time principal e coloca vários garotos em campo. Da equipe titular, apenas o goleiro Wilson e o lateral Mansur não foram revelados pelo Leão

O mais velho do grupo será Wilson, com 29 anos. Mesmo com 20 aniversários, o jovem atacante Willie também será um dos experientes entre os que começam jogando. Para ele, jogar no Vasco em 2013 e os últimos puxões de orelha extracampo foram um aprendizado e promete: está mudado.

"Coisas boas e ruins servem de lição. Passou. Estou contente e preciso conquistar meu espaço sem esta fama. Acho que tive uma temporada boa no Vasco e é muito bom retornar mais experiente. Agora estou focado no trabalho. Só no trabalho", disse Willie.

Para o atacante de 1,65 m, existe um perigo, mas nada que não se possa enfrentar. Para ele, a responsabilidade dobra pela obrigação de vencer após derrota no último domingo, em pleno Barradão. Uma obrigação que pode ser pesada para um time com média de idade de 21 anos, principalmente com a torcida.

"É um risco que vamos correr. Se o professor está arriscando, temos que arriscar também, né? Ele está testando os atletas e só fica quem souber aproveitar a chance. Pelo fato de ter muita gente da base, é um time que se conhece há muito tempo. Estamos focados. Se o professor está dando confiança, precisamos retribuir com uma bela vitória", assegura Willie.

