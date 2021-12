Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o Ba-Vi

A torcida do Vitória pretende lotar o Barradão para o duelo que decide o título do Baianão, neste domingo, 7, contra o Bahia. A última parcial divulgada pelo clube, na tarde desta sexta-feira, 5, dá conta de 25.007 mil bilhetes vendidos para o Ba-Vi.

No primeiro jogo da final, com mando do Tricolor, o Leão começou mal a partida, mas conseguiu empatar no segundo tempo. O resultado de 1 a 1 no confronto anterior dá vantagem ao Rubro-Negro, que precisa apenas não levar gols que garante o troféu do Baianão desta temporada.

As entradas seguem sendo vendidas. Para quem quiser o setor arquibancada, o valor é R$20 (inteira) e R$ 10 (meia). Para o setor cadeira, os assentos são comercializados por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Os pontos de venda seguem os mesmos: bilheteria do Barradão, das 9h às 17h. No domingo, 7, até às 17h30. Já as lojas oficiais do time vendem até sábado, 6, no mesmo horário.

O torcedor também pode adquirir seu lugar no clássico pela internet, pelo site www.ingressofacil.com.br (24 horas, até as 23h de sábado).

Venda de ingressos

Arquibancada: R$20 (inteira) / R$10 (meia)

Cadeira: R$30 (inteira) / R$15 (meia)

Pontos de venda

Internet: www.ingressofacil.com.br (24 horas, até as 23h de sábado)

Bilheteria do Barradão (das 9h às 17h, e até as 17h30 de domingo)

Lojas oficiais (diariamente, das 9h as 17h, até sábado)

Loja do Leão – Shopping Capemi

Loja do Leão – Shopping Center Lapa

Loja Estação Rubro-Negra – Shopping Paralela

adblock ativo