Mais de 1,8 mil dos sócios do Vitória votaram nesta quarta-feira, 13, na eleição para o novo presidente do clube, que substituirá Ivã de Almeida após ter renunciado ao cargo. A votação, que foi aberta às 8h, no Barradão, se encerrou exatamente às 20h. O resultado deve sair às 21h.

Concorrem ao cargo Ricardo David (33), Manoel Matos (22), Tiago Ruas (55), Raimundo Viana (44) e Gilson Presídio (11). O próximo mandatário do Vitória complementará o triênio 2017-2019.

A eleição também implica na escolha de um novo vice-presidente, o que significa que Agenor Gordilho, que comandou o clube durante o período de afastamento de Ivã, se despedirá.

Ainda existe a possibilidade do pleito desta quarta não ser conclusivo. Isso só acontecerá se um dos cinco candidatos conseguir mais de 50% da preferência dos associados.

Caso contrário, os dois mais votados medirão forças em um segundo turno, programado para o próximo dia 20, também no Barradão, das 8h às 20h.

Mais de 1,8 mil sócios votaram na eleição do Vitória | Foto: Divulgação/ATarde

