Maicon retorna à lateral, mas Mancini tem dúvidas na frente

O Vitória tem, aos menos, um desfalque certo e dois possíveis para o jogo de domingo, 29, às 16h, na Fonte Nova, contra o Atlético-MG, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral direito Norberto foi expulso contra o América-MG e cumprirá suspensão. Seu substituto será Maicon Silva, que era titular até março, quando sofreu uma lesão que o deixou afastado dos gramados por quase dois meses. "As chances de Maicon Silva jogar são muito grandes", resumiu o técnico Vagner Mancini.

Outros possíveis problemas são o meia Tiago Real e o atacante Marinho, que deixaram o jogo passado contundidos. Nesta sexta-feira, 27, passaram o dia em tratamento. Nesta sábado, 28, ocorre a definição se jogam. As alternativas são os meia-atacantes Vander e Dagoberto.

O primeiro, que cumpriu suspensão contra o América-MG, está com a escalação para domingo praticamente confirmada. Já o segundo vem com problemas físicos desde o ano passado, quando defendia o Vasco. Por isso, ficou sem atuar de setembro de 2015 a março de 2016.

"Dagoberto é um jogador que eu preciso ter o máximo de cuidado possível. Peço aos torcedores que tenham calma com ele. É um jogador diferenciado, que dá velocidade ao jogo e fez muito bem essa transição do meio para o ataque. Certamente vai fazer parte do jogo, mas eu ainda tenho que ver de que forma", comentou Vagner Mancini.

O jovem David, recém-saído das divisões de base do Leão, é outra alternativa caso Marinho ou Tiago Real não possam ir a campo.

"Na verdade, eu ainda não sei mesmo o time. Isso é ruim, pois nos obriga a retardar a estratégia de jogo. Pois se tivesse a equipe escalada já na quinta-feira, eu certamente usaria a quinta, a sexta e o sábado para focar em nosso adversário e para passar aos jogadores as informações necessárias para este duelo. Porém, com problemas de lesões e suspensões, nós vivemos essa indefinição", finalizou o técnico.

Ingressos à venda

Os ingressos para o jogo de domingo estão sendo vendidos na internet (site da Arena Fonte Nova), balcões Ticketmix nos shoppings Salvador e Da Bahia, lojas do Vitória e bilheterias da Fonte Nova e Barradão. Os sócios SMV Ouro e Prata terão acesso garantido à Fonte Nova. Os sócios Bronze têm desconto de 70% na compra de um ingresso de inteira no setor Norte.

