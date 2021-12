Maia rejeita "fim de mundo" e traça metas para 2013

As profecias maias são precisas: dizem que o mundo passará por profundas transformações que começam hoje, dia 21 de dezembro de 2012. No Brasil, outro Maia deseja mudanças: o Arthur, apoiador do Vitória, que quer decretar as suas próprias profecias para o ano que, aposta o jogador, não deixará de acontecer.

"Não creio nessas coisas, não. Mas, se pensar pela façanha que eu e meus companheiros alcançamos com o título da Copa do Brasil sub-20, morreríamos satisfeitos", brinca o jogador, que tem metas bem claras para o ano que chega. "Busco uma sequência no time profissional para mostrar o futebol que aparece tão bem no time sub-20. Quero ser titular e útil para o Vitória".

Para profetizar, além de ter fé e segurança, é preciso estar mentalmente forte, algo que Arthur Maia garante que acontece com ele no momento. "Agora, não tenho mais idade para voltar ao sub-20, nada mais desviará o meu foco. Espero que as pessoas possam me olhar com outros olhos", destaca.

A presença dos companheiros de título da Copa do Brasil também está inclusa nas profecias do apoiador, que aposta que outros colegas podem ter sucesso no time de cima. "É claro que não dá pra ser um time só de garotos, mas há gente com condições de buscar esse espaço entre os profissionais, como o Gabriel Soares, o Magal... Há muita qualidade na nossa equipe", defende Maia, experiente entre a garotada e que dá conselhos aos mais novos.

