Magal vive boa fase no sub-20 e quer brilhar no Vitória

O sub-20 tem um volante que começou tarde no Leão, mas que tem pressa para virar ídolo. Qualidade o prata da casa Edson Magal tem. Só falta a tão esperada oportunidade entre os profissionais do rubro-negro baiano. Pelo menos entre os atletas da base, ele é candidato a sucessor de Uelliton com a camisa 5, principalmente pela capacidade de organizar o time em campo.

O ex-rubro-negro, que reforçará o Cruzeiro em 2013, deixou uma herança para Edson. "Foi ele quem me deu o apelido quando fiz um jogo pelo profissional em 2010. Ele disse que eu parecia com um outro volante que atuou no Vitória em 2009 que se chamava Magal. Só sei que o apelido ficou e todos me conhecem assim. Até no Facebook assino com o Magal. Será uma honra se um dia eu consegui vestir a camisa 5 do Vitória como ele fez, entre outros ídolos como Vanderson", brincou o atleta de 19 anos.

Apesar de ser considerado um atleta oriundo da base, Magal tem pouco tempo nas categorias inferiores. Ele só tem dois anos de clube e chegou com uma idade avançada. "Joguei uma partida na ABB e por acaso Gilmey Aymberê (ex-técnico do sub-20) me viu e sugeriu que fizesse um teste no Vitória. Sempre quis ser jogador, mas aguardava uma chance. Fiz o teste e acabei passando, para alegria de todos que acreditaram em mim", lembrou Magal.

O problema foi assinar o primeiro contrato profissional. Como tudo aconteceu rápido, Edson nem sonhava em ter um empresário. Mas tinha. "Minha empresária foi minha mãe. Nunca tive empresário e ela foi negociar meu contrato com o clube junto com um amigo da família. Foi engraçado dizer que minha mãe era a empresária. Ela é tudo pra mim", brincou, se referindo a mamãe coruja, dona Alba Valéria.

Com o sucesso no sub-20 e a oportunidade clara de conquistar o título da Copa do Brasil, agora é Magal que precisa tomar cuidado com a mãezona. "Ela tem hipertensão e as vezes ela não pode ver alguns jogos. Não adianta. Ela sempre dá um jeito de ver. Contra o Atlético-MG, vencemos por 4 a 1 e mesmo assim ela terminou o jogo nervosa. Tem que alguém ficar com ela na final de sábado", brincou Magal, que tem o sonho da maioria dos jogadores. "Minha mãe trabalha muito. Moramos em Valéria e temos uma vida humilde. Quero dar uma casa a ela. Depois compro uma pra mim", sonhou.

Apesar da raça dentro de campo, fora dele Edson Magal garante que prefere ficar em casa ou curtir a namorada Carol Sodré. "Sou caseiro", completou. Nisso, ele parece diferente de Uelliton, conhecido pelo gosto pela badalação.

Na manhã desta quinta-feira, 13, o Vitória fez o último treino na Toca do Leão antes da viagem para minas, que acontece ainda hoje. Na sexta-feira, 14, o grupo volta a treinar, mas em solo mineiro. O único problema do rubro-negro será a suspensão de Dimas. O meia Gabriel Soares recebeu um ponto na boca, mas está relacionado para o jogo.

adblock ativo