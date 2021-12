Magal e Tarracha têm chance no Vitória diante do Náutico

Sem Cáceres e Mansur, vetados, o técnico Caio Júnior escala o Vitória com Edson Magal e Tarracha, respectivamente, para o jogo em Recife contra o Náutico, nesta quarta-feira, 29, às 21h, no estádio dos Aflitos.

A ausência do paraguaio Cáceres, gripado, além de Luís Alberto, ainda se recuperando da contusão na panturrilha, abre espaço para Edson Magal, que forma o setor de contenção do meio de campo com outra prata da casa: Neto Coruja.

Nas redes sociais, Magal recebeu apoio do torcedor rubro-negro. Para o campeão da Copa do Brasil sub-20, chegou a hora de brigar por vaga entre os preferidos do técnico.

"Tenho a característica de pegador, marcação forte, que a torcida gosta muito. Recebo muito incentivo do torcedor pela internet e não posso decepcionar. Tenho o apoio de todos e estou pronto para o desafio", diz o garoto de 19 anos.

Magal tem cinco jogos no ano, dois como titular. Porém, o volante observa que atuar na Série A é diferente. "Tivemos tropeços na Copa do Brasil e Nordeste, mas vencemos o Baianão. Tudo serve de aprendizado para a Série A, a competição mais importante do ano", destaca ele.

Já o lateral-esquerdo Tarracha lamenta o fato de ser titular pela ausência de Mansur, vetado com suspeita de lesão no adutor da coxa direita, mas diz que não vai decepcionar. "É uma oportunidade que aparece e preciso estar preparado".

Com experiência nas séries D, C e B do Brasileiro, esta será a primeira vez que vai jogar pela A: "Pude ver que o Inter (RS) é bem técnico, mas peguei times do mesmo nível no Paulistão. E minha primeira experiência na Série A será uma motivação a mais. Espero brilhar na estreia para não sair mais desta divisão, né? Estou preparado", disse.

Apoio ao ataque - Com Tarracha, o Leão perde a velocidade de Mansur, mas ganha na precisão em cruzamentos na área: "É uma das alternativas. Primeiro tenho que me preocupar com meu posicionamento na defesa, mas gosto de apoiar o ataque, principalmente nos cruzamentos. Vou caprichar para a bola chegar na área limpinha para os atacantes".

Tarracha também já teve a oportunidade de atuar nos Aflitos e prevê um duelo complicado. "Joguei lá em 2010, pela Série B. Deve ter mudado muito o time, né? Eu estava muito voltado para o futebol paulista e infelizmente não sei como está a situação atual do Náutico. Deixo para a comissão passar as informações", completou.

adblock ativo