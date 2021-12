Mãe de Victor Ramos agradece título

Em plena festa do título do Leão, com o pagode 'rugindo' alto no vestiário rubro-negro, o zagueiro Victor Ramos apareceu na porta do local completamente afoito: "Cadê minha mãe? Alguém me ajuda buscando ela, por favor?", pedia aos seguranças do clube.

Andrea Ramos estava misturada com a torcida, radiante: "É uma felicidade muito grande esse título, porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo Vitória, como outra família. Digo que tudo o que ele conquista é consequência do que ele criou no Vitória", disse ela ao chegar ao vestiário.

A mãe, obviamente, defendeu o filho, pivô da polêmica de que ele teria jogado o Baiano de maneira irregular. "Hoje posso falar dessa polêmica toda, e a verdade é: tudo isso foi criado porque o que Marcelo (Sant'Ana) queria desde o início era levar Victor para o Bahia. Mas não conseguiu porque o Vitória é uma marca na nossa vida", completou.

Ela lembrou que esse foi o 4º título baiano do zagueiro no Vitória, clube no qual começou a treinar aos 10 anos e se profissionalizou aos 18: "Fazia todo sentido ele voltar pra essa terceira passagem e ser campeão. A vida dele se confunde com o clube. Quando a gente desce aquela ladeira (ao lado das arquibancadas do Barradão) chega passar um filme na nossa cabeça", disse.

Entre as várias tatuagens que o jogador tem pelo corpo, está o rosto da avó, Maria Elisia, no braço esquerdo. No clima do Dia das Mães, ela lembrou que a avó foi a grande responsável pela carreira do neto: "Eu queria que ele estudasse, achava que bola não dava futuro... Eu não dei muito incentivo, pra ser sincera. Foi o pai dele, Manoel, e minha mãe os responsáveis. Ela principalmente, a quem ele chama de 'minha queridinha'".

O presente de Dia das Mães ela diz já ter recebido - e nem foi o título: "Eu não quero nada, porque o presente mesmo pra mim é ter ele e a irmã (Manoela) na minha vida. Preciso mais de presente nenhum, porque tudo o que vier depois é consequência".

