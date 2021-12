Má fase de Kieza e Zé Love ressalta 'Marinhodependência'

De um lado, Marinho, que desde de que se recuperou de lesão há três jogos, já acumula quatro gols e duas assistências. Do outro, seus parceiros de ataque Kieza e Zé Love, outrora artilheiros e badalados pela torcida, mas que passaram a viver péssima fase. O momento ruim da dupla ajuda a ressaltar a ‘Marinhodependência’ que se tornou a realidade rubro-negra.

Na virada do turno, ainda na primeira quinzena de agosto, Kieza era o artilheiro do time no Brasileirão com sete gols. Nos últimos três meses, porém, caiu de produção e, em 16 atuações, só balançou as redes uma vez, no 4 a 1 contra a Chapecoense, em 1º de outubro.

No jogo em questão, Zé Love marcou duas vezes. Foram também os últimos gols do atacante, que havia sido destaque do Vitória nas primeiras rodadas após ser contratado, no começo de setembro. Na entrevista coletiva da véspera da derrota de quinta-feira, 17, em 3 a 2 para o Santos, o técnico Argel Fucks chegou a dar moral a Love, afirmando que ele “fazia parte da espinha dorsal do time”. Contudo, o atacante ficou no banco de reservas e sequer entrou em campo.

Kieza, por sua vez, jogou os 90 minutos, mas não correspondeu. Diante das críticas na coletiva após o jogo, Argel partiu em defesa de seu camisa 9. “As pessoas cobram gol do centroavante. Só que, muitas vezes, o centroavante ajuda na parte tática, na parte de competição. Kieza lutou muito. Correu, brigou... Gostei da atuação dele. No último lance do jogo, deu assistência para Marinho, mas a arbitragem marcou impedimento. Acredito que o gol vai sair no momento certo”.

Alternativas

Entretanto, Argel reconhece que o jejum da dupla preocupa. Já são sete rodadas em branco. Por isso, o treinador já estuda alternativas para o time. Uma, ele citou na entrevista desta sexta, 18. “Tenho dado oportunidade a todos os atletas do elenco. Porém, ainda não dei a Ramallo”, disse Argel, em referência ao atacante boliviano contratado em julho, mas que só entrou em campo quatro vezes, todas com o antigo treinador, Vagner Mancini.

Outra alternativa que Argel tem é o meia-atacante David. De reserva com pouca importância, virou presença certa em todos os segundos tempos dos jogos. Destacou-se nos últimos três, em especial no penúltimo, quando marcou o segundo gol da virada de 3 a 2 sobre o Atlético-PR.

David só não foi titular contra o Santos porque Argel preferiu um esquema mais defensivo, com somente dois atacantes em campo e três volantes mais atrás. Para domingo, 20, às 16h, no Barradão, contra o Figueirense, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem boa chance de sair jogando.

O jogo é considerado essencial na luta contra o rebaixamento. Com 39 pontos, o Vitória ocupa a 16ª posição, só uma acima da zona.

adblock ativo