Luiz Gustavo enaltece o técnico Ney Franco

Impossível falar da história do técnico Ney Franco no Vitória sem citar o zagueiro/volante Luiz Gustavo. E vice-versa. O próprio atleta assegura que sua boa fase se deve às chances que o treinador depositou deu para ele. No clássico, Luiz fez o gol da virada e dedicou o triunfo a duas pessoas: seu pai e Ney Franco.

"Foi muito importante vencer o Bahia e dedico meu gol, o primeiro pelo Brasileiro, a meu pai. Porém, também tenho que tirar o chapéu para Ney Franco, que devolveu a confiança que o elenco precisava. Devo muito a ele pelas chances dadas a mim. Espero sempre corresponder a um excelente profissional", disse Luiz Gustavo.

Nos jogos de Ney Franco pelo Leão, 63% tiveram a presença de Luiz Gustavo em campo, seja atuando como zagueiro ou volante. Entretanto, impressiona ainda mais a influência do treinador na carreira do atleta. Como profissional, Luiz fez 46 jogos, seis deles defendendo o Palmeiras. Dos 40 jogos pelo Leão, 34 foi com Ney Franco na beira do gramado dando instruções. Na somatória total, 73% da carreira do atleta foram sob o comando de Ney.

Apesar de ter voltado ao Palmeiras no final do ano passado, Luiz Gustavo foi emprestado novamente pelo Verdão na fase final do Nordestão, a pedido do próprio Ney Franco. Porém, o comandante saiu no início do Brasileiro e Luiz Gustavo não caiu na graça de Jorginho, que encostou o atleta. Com o retorno do mestre, o zagueiro/volante virou titular da equipe e garante que o Vitória é outro.

"Não tem nada ganho. Ainda temos que fazer muita coisa, ganhar fora de casa e conseguir se afastar de vez da zona de rebaixamento. Dá um ânimo inexplicável vencer um clássico. Esse é o espírito do grupo. Estou muito feliz por ter feito o gol e estou pronto para ajudar ainda mais", completou.

Porém, pelo menos contra o Palmeiras, Luiz Gustavo está fora de combate. O jogador tem vínculo com o lanterna e não poderá jogar na próxima quinta, em São Paulo. Como estava pendurado, Luiz Gustavo forçou o terceiro amarelo e uniu o útil ao agradável.

O dilema agora é saber quem fica na frente da zaga. Contra o Bahia, apesar de ter havido erro de marcação no primeiro gol, Luiz Gustavo deu mais segurança ao setor defensivo. Resta agora saber quem fará esta função contra o Palmeiras.

Opções

Pelo menos na zaga, Kadu e Roger Carvalho continuam no setor. Para o lugar de Luiz Gustavo, Adriano e José Wellison são as principais opções. Entretanto, o prata da casa não está na melhor fase e dificilmente retorna ao time. Outra opção seria Neto Coruja, mas o volante permanece na sua luta contra o departamento médico. Mais uma alternativa é escalar um zagueiro de ofício, como Ednei.

adblock ativo