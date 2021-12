Luiz Gustavo é operado e deve retornar nas finais do Baianão

O zagueiro Luiz Gustavo passou pelo processo cirúrgico no nariz, depois de uma fratura sofrida no clássico do último domingo, 23. O defensor vai receber alta médica ainda na tarde desta quinta-feira, 27, e deve estar à disposição da comissão técnica para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, caso o Vitória avance à próxima fase.

De acordo com médico que operou o atleta, ele vai passar por outro processo na segunda-feira, 31, para retirar o tamponamento e fazer uma revisão no local.

"O procedimento ocorreu bem tranqüilo, ele reagiu bem ao pós-operatório e agora vamos aguardar a chegada da máscara (protetor facial) para em breve ele está apto a jogar", disse o cirurgião em entrevista ao site oficial do Vitória.

A máscara que o médico se refere é uma semelhante à utilizada por jogadores como Peter Cech e Ramires (Chelsea), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e mais recentemente por Renato Augusto, do Corinthians, no Brasileirão de 2013.

O defensor vai utilizar o equipamento nos treinos e jogos do Leão. Sem a proteção, ele teria que esperar cerca de 45 dias para recuperação. No entanto, na próxima segunda, ele já retoma o batente para trabalhar a parte física no Barradão.

