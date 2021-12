Luiz Gustavo é exceção no desmanche do Vitória

Jogo clássico, o 'resta um' desafia o jogador a preparar uma estratégia que, entre 32 peças, só reste uma. No Vitória, o presidente Carlos Falcão resolveu entrar neste clima e, daqueles 12 atletas cujos contratos terminam neste mês, apenas Luiz Gustavo pode continuar no tabuleiro. 'Pode' porque depende de o Palmeiras, clube que emprestou o zagueiro, liberá-lo pelo terceiro ano consecutivo.

O jogador de 20 anos já se manifestou o desejo de permanecer, mesmo na Segundo Divisão. "Sempre lutei para conquistar meu espaço aqui no Vitória. Quero ficar, pois é um clube em que me identifiquei bastante e tenho um carinho enorme", afirmou.

Tirando Luiz Gustavo, todos, sem exceção, não terão seus contratos renovados. O volante Cáceres e o atacante Dinei saíram por conta própria, pois tinham destinos ou desejos particulares. O paraguaio vai para o futebol mexicano, enquanto o centroavante irá para a Europa ou a Ásia.

Nem os atletas que possuem contrato para a próxima temporada estão garantidos. Falcão promete avaliar alguns atletas, principalmente o lateral esquerdo Juan, que poderá ser emprestado ou negociar uma rescisão amigável. O meia Escudero, de acordo com funcionário do clube que pediu anonimato, também pode sair por relutar em jogar a Série B. O argentino não falou sobre o assunto.

Fucks

Carlos Falcão admitiu que alguns nomes de técnicos estão em pauta, entre eles Argel Fucks, do Figueirense.

"Houve um contato com o treinador, mas sem proposta. Foi uma sondagem. Ele está negociando com o Figueirense e está aguardando para ver se o presidente de lá será mantido. No entanto, vamos continuar sondando outros nomes", contou o dirigente rubro-negro.

Ídolo do Leão, o atacante Neto Baiano foi lembrado pelo presidente, que não descarta sua vinda. "É um jogador que eu gosto muito. Mas temos que ver a questão do orçamento. O empresário dele me disse que Neto tem propostas de clubes da Série A", declarou.

Falcão decidiu manter a diretoria de futebol. Nova oportunidade para Marcos Moura e João Paulo. "Eles vão permanecer no departamento de futebol. Disse para eles que não haviam me dado o resultado que queríamos, mas, como iniciaram o trabalho no meio da temporada, vamos dar mais uma chance para que eles recomecem na próxima temporada", completou.

