Luís Alberto rechaça expectativa pelo Ba-Vi: foco é Botafogo

O Campeonato Baiano começa para o Vitória neste sábado, 16, no jogo no Barradão às 16 horas contra o Botafogo-BA, válido pela primeira rodada da segunda fase da competição. Entretanto, o jogo do dia 07 de abril, válido pela quarta rodada, quando Vitória e Bahia fazem a partida de abertura da Arena Fonte Nova, já começa a povoar o imaginário do torcedor baiano.

Mas o volante rubro-negro Luís Alberto não quer nem pensar ainda no clássico de abril. "O foco é o jogo de sábado contra o Botafogo. Não adianta pensar no 10º degrau sem subir o primeiro. O grupo está focado no objetivo de ser campeão baiano. E, para ser campeão, temos que vencer jogo a jogo. No sábado, vamos respeitar o adversário, mas sabemos que dentro de casa temos que mandar e conseguir a vitória".

Luís Alberto também comentou sobre o fato de pode ser aproveitado tanto como primeiro ou segundo volante, a depender de quem seja o seu companheiro no time titular: "Vai da questão tática. Posso jogar no centro, na direita e na esquerda. Vou dar o meu melhor e seguir o que ele pedir taticamente".

adblock ativo