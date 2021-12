Luís Alberto mira título do Baianão pelo Vitória

Depois do fracasso na Copa do Nordeste, o pensamento na Toca do Leão está voltado para o Campeonato Baiano, torneio onde o Vitória ingressará somente a partir da segunda fase, em meados de março.

Em conversa com a imprensa, na manhã desta quarta-feira, 20, o volante Luís Alberto comentou a respeito do longo período em que o time baiano ficará sem jogar e lembrou a sua experiência na Europa para ilustrar como deverá encarar o período de jogos amistosos com seriedade.

"Isso nunca tinha acontecido em minha carreira: iniciar uma temporada e logo em seguida ficar todo esse tempo sem jogos oficiais. Mas amistoso na Europa é normal. Na pré-temporada, você chega e vai logo para partidas amigáveis. Disputa seis ou sete em um mês, enfrentando times grandes e pequenos", disse Luís Alberto.

O jogador lamentou também a eliminação inesperada no Nordestão e garantiu que se empenhará nos jogos amistosos para chegar ao Baianão a todo vapor.

"Deixamos a desejar contra o Ceará e fomos eliminados da Copa do Nordeste, uma competição em que poderíamos ter chegado na final. Por isso, os amistosos serão como um jogo normal para a gente. Na nossa cabeça, vai valer três pontos. Vamos procurar corrigir falhas, implantar a filosofia do treinador e ganhar uma espinha dorsal. Temos que aproveitar essas partidas para estruturar a equipe e entrar forte no Baianão", prometeu.

O meio-campista rubro-negro lembrou ainda o título baiano que conquistara em 2001, quando jogava pelo Bahia, e revelou o seu desejo por ser campeão estadual, como titular, pelo Vitória.

"Venci o Baiano em 2001. Estava no grupo do Bahia e cheguei a jogar algumas partidas. Agora espero ganhar o campeonato como titular. Essa, por enquanto, é a principal meta do time. Ganhar o estadual. Fomos contratados para conquistar títulos e queremos começar pelo Campeonato Baiano", finalizou.

