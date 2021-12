Luís Alberto ganha vaga no Vitória contra o Vasco

O volante Luís Alberto será titular no jogo do Vitória nesta quarta-feira, 18, às 19h30, contra o Vasco . O jogador entra no lugar de Cáceres, que está lesionado e não viaja para a partida no estádio São Januário.

Outra possível novidade na equipe, ainda não confirmada, é o retorno do meia Escudero ao time titular. O jogador argentino pegou trinta dias de suspensão por conta do uso de um medicamento à base de corticoide, substância proibida para atletas pela comissão de doping, mas como já cumpriu toda a suspensão, está liberado para atuar no Rio.

Resta a dúvida se Escudero entra na equipe principal ou como opção durante a partida. Caso não jogue, Vander pode assumir a vaga. Maxi Biancucchi também foi vetado por estar lesionado, por isso Marquinhos segue no time titular.

Com estas mudanças, a equipe que deve começar o jogo contra o Vasco será formada por: Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Michel, Luís Alberto, Renato Cajá e Vander (Escudero); Marquinhos e Dinei.

