Luís Alberto é vetado e está fora do primeiro Ba-Vi

O técnico Caio Júnior já sabe que não poderá mandar a campo um Vitória com força máxima no primeiro Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

Nesta sexta-feira, 10, o treinador rubro-negro recebeu dos médicos do clube a notícia de que o volante Luís Alberto não terá condições de entrar em campo no clássico.

É que o jogador não se recuperou das dores na panturrilha que já o haviam tirado do segundo jogo contra a Juazeirense e acabou vetado pelo departamento médico rubro-negro.

No treino coletivo da última quinta-feira, 9, o comandante do Leão havia testado Neto Coruja em lugar de Luís Alberto no meio campo. Coruja, então, é o mais cotado para começar o Ba-Vi.

Além de Luís Alberto, o treinador do Leão poderá perder também o lateral-direito Nino Paraíba, que ainda se recupera de dores musculares e segue como dúvida. Mansur, que também é dúvida, tem mais chances de jogar.

Victor Ramos confirmado - O zagueiro Victor Ramos, que havia conseguido efeito suspensivo, teve o julgamento da sua pena adiado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia e poderá participar dos dois Ba-Vis decisivos.

