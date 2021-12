Luis Aguiar e Adriano são punidos após briga em treino

Após seis meses, finalmente o Vitória teria dois gringos compondo seu meio-campo, no domingo, 17, contra o Figueirense. Cáceres e Luis Aguiar estavam confirmados, mas o técnico Jorginho terá que se contentar apenas com o paraguaio no time. Após briga com Adriano no treino de quinta-feira, 14, o uruguaio Aguiar foi punido pela diretoria e está longe das atividades do clube até segunda. A punição será ver o jogo do Leão apenas pela TV.

Adriano também foi punido, mas verbalmente. Está confirmado para o duelo no Barradão, às 16 horas. Os brigões se desentenderam no coletivo em Pituaçu. Segundo alguns atletas, Adriano teria brigado com Aguiar pela falta de atenção na marcação. O meia não gostou e partiu para cima. "Eu juro por meu filho que eu brigo com você", gritava Aguiar, enquanto a turma separava os dois.

Além da punição disciplinar, ambos terão que pagar multa de uma forma diferente. A diretoria não revelou a quantia, mas o dinheiro será revertido em cestas básicas que os dois jogadores irão entregar para alguma instituição de caridade, ainda a ser definida.

O gestor do Vitória, Marcos Moura, explicou a punição diferenciada. "Eu me reuni com cada um dos jogadores, com a diretoria, com a comissão e com todos do elenco. Entendemos que pelo desdobrar do ocorrido, não só dentro de campo, mas fora dele, essa era a melhor atitude. O Luís teve um pouco de cabeça quente, mesmo após o término da confusão", disse Moura.

Os dois atletas preferiram não comentar sobre o assunto, mas, segundo a diretoria, aceitaram as respectivas punições.

Mudança na zaga

Após falha contra o São Paulo, no último domingo, o zagueiro Alemão perdeu a vaga para o novato Roger Carvalho, que teve seu contrato regularizado pela CBF e já enfrenta a Chapecoense. Roger fará dupla com Kadu na zaga.

No meio, com a suspensão disciplinar de Luis Aguiar, José Wellison ganha nova chance entre os titulares. Já Richarlyson não teve a mesma sorte do parceiro de clube. Curado da lesão no pé, Cáceres retorna ao meio-campo. No ataque, Dinei permanece no time titular, mas Beltran senta no banco.

Neste sábado, o grupo ainda treina, mas um trabalho mais leve, além de um recreativo para esfriar os ânimos.

