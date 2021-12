Luís Aguiar e Adriano fazem as pazes no Barradão

A campanha do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro é uma lástima - está na beira da zona de rebaixamento (16º lugar, com apenas 15 pontos, em 15 jogos) -, mas nenhum torcedor pode reclamar de omissão da diretoria.

Nesta segunda-feira, 18, o presidente Carlos Falcão e o vice Epifânio Carneiro conseguiram selar a paz entre Luís Aguiar e Adriano, que quase saem na mão no treino da última sexta, gerando punições aos jogadores, com o uruguaio ficando de fora do empate sem gols diante da Chapecoense, no último domingo, no Barradão. Os dois acertaram os ponteiros e tiraram foto abraçados. Problema resolvido.

Mas, outro caso de indisciplina surgiu nesta segunda: Luiz Gustavo se desentendeu com um atleta da base e foi expulso da atividade. Punido, o zagueiro e volante não foi relacionado para o jogo de quarta, 20, à noite, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.

Carlos Falcão explicou a punição mais rigorosa ao uruguaio Luís Aguiar. "Ele teve o agravante de ter reincidido no mesmo fato. Depois de tudo apaziguado no campo, o Aguiar voltou a querer briga no vestiário. Mas já está tudo resolvido", falou.

O presidente também desmentiu que o Vitória estaria procurando um novo meia. Entretanto, assegura que o mercado não está fechado para o clube. "Achamos que o Marcinho está sozinho no meio-campo criador. Mesmo assim, não estamos na busca de um meia. Apenas estudamos a possibilidade, caso surja uma oportunidade no mercado. Até lá, este é o elenco", disse Falcão.

