Lúcio Maranhão reafirma fama de goleador em treino

Primeiro reforço do Vitória para temporada e com referência de ter feito 40 gols defendendo o ASA de Arapiraca em 2012, Maranhão continua com a mesma empolgação. O camisa 9 fez dois tentos durante o treino da última quarta-feira, 9, sendo o primeiro um golaço, com direito a deixar o zagueiro no chão e bater colocado no cantinho de Douglas.

"Minha posição vive disso: fazer quantos gols puder. Gol em treino, em jogo e até em rachão serve. No treino é bom para aprimorar ainda mais essa característica minha. Fiquei feliz em fazer este primeiro coletivo defendendo o Vitória. E fazendo gol, lógico", brincou Lúcio.

O candidato à camisa 9 do Leão estranhou um pouco seu primeiro contato com o gramado do Barradão, mas gostou. "Apesar do campo ser muito pesado, eu gostei da qualidade do gramado. Quanto mais jogar lá, melhor para que me adapte o mais rápido possível e que possa mostrar quem manda na nossa casa", disse o centroavante.

Apesar de o atleta ter feito dois gols no primeiro coletivo, o time titular foi derrotado pelos garotos da base por 3 a 2. Os três tentos foram marcados no segundo tempo da atividade, quando os profissionais mostraram cansaço.

"Mas nada que preocupe", segundo Maranhão. "Começo de temporada sentimos um pouco, o que é normal. Precisamos de mais posse de bola e posicionamento, além de melhorar mais um pouco o nosso condicionamento. É o que percebi nesse primeiro coletivo. Mas é natural numa pré-temporada. Sofremos agora para sorrir mais tarde", completou.

