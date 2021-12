Lúcio Maranhão e Nicácio brilham em coletivo no Vitória

A 11 dias da estreia na Copa do Nordeste, o técnico do Vitória, Caio Júnior, começou a esboçar aquela que deverá ser a equipe titular. Na tarde desta quarta-feira, 9, o treinador rubro-negro comandou o primeiro treino coletivo desde a sua chegada ao clube.

As principais novidades na atividade foram as presenças do volante Neto Coruja e do jovem lateral-esquerdo Iuri no time titular, mas os principais destaques foram as atuações dos atacantes Lúcio Maranhão e Marcelo Nicácio.

O primeiro apresentou boa movimentação e assumiu a autoria de dois dos três gols com os quais o time titular venceu o coletivo por 3 a 2. Já Nicácio, que estava na equipe reserva, foi testado no time principal e marcou um golaço.

De acordo com Caio Júnior, o jogador agradou e, por isso, passará a compor o elenco principal e não deverá mais ser transferido para o Paysandu, clube que pleiteava a sua contratação por empréstimo junto ao Vitória.

O time testado por Caio Júnior foi formado inicialmente por Deola; Léo, Gabriel Paulista, Renié e Iuri; Rodrigo Mancha, Neto Coruja, Leílson e Arthur Maia; Marquinhos e Lúcio Maranhão.

Em seguida, o comandante do Leão colocou Marcelo Nicácio em lugar de Leílson e Mineiro em lugar de Marquinhos. O elenco rubro-negro volta ao batente nesta quinta-feira, 10.

