Lucas Ribeiro disputa seu primeiro Ba-Vi como profissional

Para alguns jogadores, clássicos são momentos de tensão e de agonia. Mas para o o zagueiro Lucas Ribeiro é totalmente diferente. Nas divisões de base, a joia rubro-negra chegou a disputar alguns clássicos, já na equipe profissional, o defensor de apenas 19 anos irá jogar o seu primeiro Ba-Vi, neste domingo, 11, às 17h (horário de Brasília), no Barradão.

"É um jogo muito bom, é clássico, né? Mas sem ansiedade, estou tranquilo. É como se fosse um jogo normal. Já joguei contra o Ramires umas três vezes. No profissional, eu já joguei ao lado do Léo Gomes e do Léo Ceará. Não há rivalidade com o Ramires. Ele procura fazer o dele dentro de campo, eu procuro fazer o meu", contou o jogador em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 07.

Para o jogo deste domingo, o Vitória terá o comando do técnico João Burse, que treinará a equipe interinamente até o fim da temporada. Paulo Cézar Carpegiani teve seu contrato rescindido nesta terça-feira, 06. Além deste desfalque, o time não terá a presença do atacante Rhayner, expulso na última partida, e dos zagueiros Aderllan e Ruan Renato, que cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

"Rhayner e Aderllan estão suspensos, mas já joguei com o Ramon. É o mesmo time que vem atuando. Só é um desfalque, o treinador que saiu, mas estamos com outro grande profissional, que é o João Burse e agora é dar sequência ao trabalho. Já disputei diversos campeonatos com ele. Já treinei com ele e ele vem com trabalhos diferentes. Cada treinador trabalha de um jeito. O que ele passou, vamos colocar em prática dentro de campo", afirmou o zagueiro.

Saída de Carpegiani

Com a chegada de Carpe, Lucas foi puxado da base para o profissional e se tornou titular absoluto da zaga rubro-negra. O zagueiro afirma que os jogadores estão focados e com o mesmo ânimo para tirar o Vitória da zona de rebaixamento.

"Não cheguei a conversar com ele, mas foi um treinador que me deu uma oportunidade muito grande, e sou grato a isso. Mas é vida que segue, vida de treinador é isso. Quem sabe um dia encontro com ele lá na frente. Mas enquanto isso, o professor João Burse ta dando sequência ao nosso trabalho", finalizou.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

adblock ativo