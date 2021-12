Lucas Fernandes tem futuro indefinido no Vitória

O atacante Lucas Fernandes, do Vitória, chegou ao clube baiano em abril deste ano vindo por empréstimo até o fim da temporada. Com três gols pelo Leão, Fernandes ainda está com o futuro no time indefinido, de acordo com o seu empresário, Thiago Paes.

Lucas atuou em 30 partidas na temporada, 14 delas como titular. A última vez que o atacante marcou um gol foi no triunfo do Vitória em cima da Chapecoense por 1 a 0 fora de casa.

