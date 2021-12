Lucas Cândido sobre jogo com Figueira: "É agora ou nunca"

De volta aos treinos na Toca do Leão após se recuperar de lesão e virose, o volante do Viória, Lucas Cândido, participou da entrevista coletiva nesta quarta-feira, 30, e comentou sobre a expectativa para o jogo diante do Figueirense, no sábado, 2, no Barradão, pela 32ª rodada da Série B.

O atleta, que esteve fora de combate desde a 29ª rodada, no empate em 1 a 1 com o Criciúma, foi a grande novidade na atividade com bola nesta manhã, e vira opção para o técnico Geninho no confronto direto na luta contra a zona da degola.

"Estou me recuperando bem, os doutores estão comigo. Expectativa boa. Tive pancada na coxa, não deu lesão, crescente de recuperação, sem dor, desenvolvendo o trabalho no campo. Espero estar no jogo sábado para ajudar o Vitória", contou o defensor.

Durante o período em que esteve fora, o Vitória triunfou contra a Ponte Preta na última rodada e abriu quatro pontos de distância do Z-4. Por isso, o duelo contra a equipe catarinense possui grande importância na briga por um 'lugar ao sol'. Atualmente, o alvinegro é a primeira equipe dentro da zona maldita.

Sobre o embate, Candido relembrou que a situação já se repetiu em outras oportunidades e, infelizmente, o Leão acabou não correspondendo dentro de campo.

"Foram uns três episódios assim, só que a gente não conseguiu ajudar. A gente ficou bastante triste, porque, querendo ou não, demitiu técnico. Estoura sempre para o técnico, mas também para o jogador. O currículo do jogador também conta bastante. A gente quer ficar na Série B para, no ano que vem, quem sabe ficar aqui para lutar pelo acesso. Objetivo é esse, tentar se manter na Série B", garantiu.

De agora em diante, o Vitória entra em contagem regressiva pela definição de sua situação na Série B. Os próximo confrontos, inclusive, são contra duas equipes que disputam a parte debaixo da tabela - Figueirense e Brasil de Pelotas - respectivamente, ambas em solo soteropolitano.

"Tem que ser uma final. Não tem como escapar. Cada jogo em casa ou fora. Tentar impor o jogo, fazer o nosso melhor. Sabemos da importância desses jogos, tanto do Figueirense quanto do Brasil de Pelotas. Muito importante esses seis pontos dentro de casa. Manter a inteligência dentro do jogo para que não possamos sofrer nenhum gol imprevisto. Esperamos sair com o resultado positivo nesses dois jogos", revelou.

Por fim, o atleta projetou a pontuação do Leão em caso de garantir os 3 pontos dentro de casa nas próximas partidas. "Futebol é muito complicado. A gente ficaria próximo de se manter na Série B. Vai ficar com 42 pontos. Esperamos fazer nosso melhor, ganhar essas duas partidas. Com certeza, vai ser muito importante. Não podemos deixar passar. Essa é a oportunidade que a gente tem. É agora ou nunca".

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

