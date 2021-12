Lucas Cândido retorna aos treinos com bola na Toca do Leão

Depois de ficar de fora dos treinos com bola e, consequentemente, da partida diante da Ponte Preta, no sábado, 26, o volante Lucas Cândido está de volta às atividades na Toca do Leão. O atleta estava afastado há 15 dias, por lesão muscular na coxa e, posteriormente, uma virose.

A última vez em que esteve em campo, foi no empate em 1 a 1 contra o Criciúma, no estádio do Heriberto Hulse, em partida válida pela 29ª rodada. Na ocasião, o volante foi substituído ainda no intervalo.

O retorno de Candido chega em boa hora para o Vitória. Isso porque, durante o confronto contra a Macaca, o também volante Léo Gomes acabou sendo expulso e desfalca a equipe de Geninho para o duelo contra o Figueirense, no sábado, 2, no Barradão.

Durante as atividades realizadas na manhã desta quarta-feira, 30, Geninho deu prioridade a parte técnica, trabalhando fundamentos de finalização e cruzamento com o grupo. O comandante finalizou promovendo um treino tático em campo reduzido.

Poupado dos trabalhos no dia anterior, o coringa do Leão, Chiquinho, também retornou às atividades e participou da preparação junto com os demais atletas.

