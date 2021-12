Lucas Cândido está à disposição para enfrentar o Figueirense

O Vitória está preparado para o confronto com o Figueirense neste sábado, 2, às 16h30, no Barradão. O elenco encerrou os treinos na manhã desta sexta-feira, 1º, e 22 atletas foram relacionados para a concentração do jogo que pode definir os rumos do Rubro-negro no Campeonato Brasileiro Série B.

Para o confronto, o técnico Geninho com a volta do volante Lucas Cândido, que está recuperado de uma lesão muscular. O lateral-direito Van também treinou normalmente com a equipe foi relacionado pelo treinador. No entanto, o Rubro-Negro perdeu Léo Gomes, suspenso da rodada com três cartões amarelos.

O técnico Geninho dividiu as atividades em duas etapas. O comandante realizou inicialmente um treino tático com ações defensivas e ofensivas. No segundo momento, dedicou as atenções a lances de bola parada, com repetições de escanteios, faltas laterais e cobranças de falta.

Vitória e Figueirense se enfrentam neste sábado, 2, às 16h30, no Barradão, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série B. Em um jogo de seis pontos, o Rubro-Negro baiano, podendo somar 39 pontos em caso de triunfo, tem, diante do time catarinense, um dos confrontos mais importantes do ano. o Figueirense aparece na 17ª colocação, primeiro da zona de rebaixamento, com 32 pontos.

