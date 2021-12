Lucas aposta em coletivo para superar ausência de suspensos

Um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Bragantino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, os jogadores do Vitória retornaram nesta quinta-feira, 1º, para Salvador. O voo foi apenas no turno da tarde, já que pela manhã alguns atletas treinaram em Atibaia, município próximo da capital paulista.

Apenas jogadores que atuaram por menos de 45 minutos participaram de trabalhos físicos e com bola em um campo sintético. Os demais atletas ganharam folga.

No domingo, 4, o Rubro-Negro enfrenta o Jacobina pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Será a primeira partida após o julgamento que puniu quatro jogadores do Leão. Kanu, Denílson, Rhayner e Yago não poderão ser escalados por Vagner Mancini para o confronto no Barradão.

O lateral direito Lucas, escolhido para falar no desembarque do time, comentou sobre os desfalques da equipe e fez questão de valorizar o coletivo para minimizar as ausências do Leão.

“Vamos ter alguns desfalques, mas a proposta de jogo do Vitória é uma só desde o início. O Mancini tem deixado isso bem claro, então independente de quem joga ou não, a proposta é a mesma e todo mundo já sabe como fazer”, argumentou o camisa dois.

Líder do Campeonato Baiano, em caso de triunfo no domingo, o Rubro-Negro pode garantir vaga para próxima fase com uma rodada de antecedência. De acordo com Lucas, essa é a missão da equipe diante do Jacobina.

“A ideia é essa. Quando você entra nessas competições que dão possibilidade de classificação, você tem que tentar a classificação o mais rápido possível, é isso que vamos buscar”, explicou o lateral.

O Vitória soma até aqui 16 pontos, três a mais que o Bahia de Feira, quinto colocado. Os quatro primeiros avançam para a próxima fase do Baianão.

Promoção de ingressos

Esta quinta também marcou o início da venda de ingressos para a partida de domingo, às 16h, contra o Jacobina. O clube colocou 15 mil ingressos de arquibancada que serão comercializados pelo valor promocional de R$ 10.

O valor será praticado apenas até sábado, 3. No domingo, dia da partida, os ingressos serão vendidos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

