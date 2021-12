Luan lamenta lesão nas redes sociais

O atacante Luan Silva, do Vitória, sofreu um entorse na partida contra o Moto Club, no último sábado, 19, e acabou sofrendo uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior da perna esquerda.

Na sua conta oficial do Instagram, o jogador lamentou o ocorrido e mandou recado para a torcida. "Mais uma vez, meus sonhos e objetivos, principalmente com o Esporte Clube Vitória são interrompidos", disse o atleta na publicação.

