Luan fala em sonho realizado após estreia como profissional no domingo

Além de André Lima, autor dos dois gols do Vitória no triunfo por 2 a 1 diante do Jacobina, outro jogador rubro-negro terminou a partida com motivos a mais para comemorar no último domingo. Aos 19 anos, Luan deixou o banco de reservas no intervalo do jogo para estrear como profissional.

Nesta segunda, 5, novo debute na curta carreira do meia. Foi a vez da primeira entrevista coletiva como membro do elenco principal do Leão. O assunto, como não poderia deixar de ser, foi a estreia diante do Jacobina.

"Foi uma estreia sonhada. Era um sonho jogar profissionalmente. Agradeço pela oportunidade que o professor Mancini me deu, e ao grupo também, que me deu muita força", destacou Luan.

Com o número 15 nas costas, Luan não pareceu sentir o peso da estreia. O meia esteve à vontade em campo, tentou algumas jogadas individuais e poderia até ter feito um gol. Teve chance cara a cara com o goleiro Lupita, mas fez a escolha errada ao tentar o drible e foi desarmado.

Para o meia, o maior peso na estreia estava fora de campo. Mais precisamente, na arquibancada do Barradão.

"Nunca tinha jogado com tantas pessoas assim no estádio. Sensação diferente. A diferença também é que no profissional tem mais força, é mais difícil", avaliou o meia.

Na Toca, o meia é tratado como a próxima grande promessa do clube. Se no profissional ainda não houve tempo para mostrar muita coisa, Luan justifica a aposta feita pelo Vitória com boas atuações, gols e títulos pelas categorias de base.

Neste ano, ele marcou cinco gols e foi o destaque do Rubro-Negro na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe deixou a competição apenas nas quartas de final, após perder na disputa de pênaltis para o vice-campeão São Paulo.

No final de 2017 ele também chamou atenção ao liderar o sub-20 do Leão até o título da Copa do Nordeste da categoria, com direito a gol na final diante do rival Bahia.

A próxima oportunidade de mostrar serviço no time principal será nesta quarta, quando o Vitória visita o Fluminense de Feira pela última rodada do Baianão. Mancini indicou de que deve usar um time alternativo na partida.

adblock ativo