Loss reconhece falhas após revés: "Nos abatemos emocionalmente"

O Vitória frustou mais uma vez as expectativas de seu torcedor que esperava uma reabilitação na Série B. Após a derrota de virada por 3 a 1 para o Londrina na terça-feira. 23, o treinador Osmar Loss reconheceu a queda de rendimento, principalmente na segunda metade da partida.

“Conseguimos fazer um bom primeiro tempo, até mesmo, cinco a sete minutos após o gol do Gedoz, com o controle da partida, tendo profundidade. No apagar das luzes, a gente toma um gol, e, em três minutos, entrega o resultado com mais dois gols sofridos. Foi um segundo tempo muito pesado. Nos abatemos emocionalmente, assim como aconteceu em outros jogos da temporada. Precisamos trabalhar este quesito e os atletas estão conscientes”, analisou o comandante.

Como justificativa para a baixa produção, Loss sinalizou a questão psicológica da equipe após sofrer dois gols nos primeiros três minutos do segundo tempo. “Tem toda uma carga emocional envolvida. Após tomarmos dois gols em um curto período ficou até complicado para transmitir algo diferente para os atletas. Mas temos que ser fortes mentalmente para sair desta situação. O campeonato é longo e acredito que dá para a gente trabalhar esses quesitos”.

Por fim, o treinador fez uma avaliação individual do atacante Wesley. Visto como uma das esperanças da equipe rubro-negra, a jovem promessa tem tido dificuldades em se readaptar à mesma intensidade e ritmo após a lesão sofrida antes do intervalo para a Copa América. De acordo com o técnico do Leão, essa é uma questão a ser trabalhada separadamente com o atleta.

"Situação que nos preocupa. Jogador que estreou muito promissor, encantado contra o Sport. Temos trabalhado e ele tem buscado evoluir. Tem apenas 20 anos e estreou como profissional nesta temporada. Estamos tentando administrar, mostrando para ele como pode sair dessa situação. Ele tem o drible como virtude, mas os marcadores já sabem [...] Hoje ele teve mais espaço, mas não conseguiu conectar o jogo que pode fazer, e vamos trabalhar que ele possa melhora", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

