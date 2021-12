Loss destaca evolução física, mas garante: "Não adianta só correr"

A situação do Vitória nas primeiras rodadas da Série B é bastante delicada. No entanto, em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, 6, na Toca do Leão, o técnico Osmar Loss concordou com o áudio vazado do presidente Paulo Carneiro, no qual o cartola aponta uma evolução na parte física do elenco na partida contra o Bragantino.

"A busca é pela melhora técnica. Todos estavam aqui e devem ter percebido uma postura de boa intensidade do Vitória, tentando pressionar o Bragantino. Até os 10 minutos, antes do gol, tínhamos recuperado quatro bolas", analisou o técnico.

Apesar disso, Loss fez questão de enfatizar que só a movimentação não é o suficiente. "A gente correu distâncias que o Vitória não tinha corrido ainda na temporada. Mas tem que aliar. Não adianta só correr, porque senão a gente treinava atletismo", completou.

Um dos fatores destacados por Loss para a melhora da equipe no decorrer da competição é o encaixe do esquema ideal. Assim, o treinador tem tentado aparar as arestas durante o treinamento para que isso se reflita dentro de campo.

"A gente está tentando encontrar a melhor formatação, tanto no aspecto técnico quanto tático, e não deixando de olhar o físico. A nossa busca nesse momento é tentar minimizar qualquer problema. Os treinamentos tendem a ajudar. A gente teve uma semana boa de trabalho e espera que isso se traduza para dentro do campo no jogo contra o Sport", destacou.

O Vitória é o time que mais tomou gols na Segundona até aqui. Por isso, o foco nesta semana tem sido o setor defensivo. No entanto, Loss fez questão de salientar a importância de trabalhar outras questões.

"A gente tem tentado atacar tudo de uma forma consciente. A gente se colocou mais propício a buscar pela sustentação defensiva. Mostrar que jogo defensivo não é só dos defensores, mas da equipe toda. Essa foi a ênfase principal, mas não deixamos de trabalhar o ofensivo, físico e, principalmente, o psicológico", destacou o treinador.

Para concluir, Osmar Loss falou sobre a importância conquistar pontos fora de casa. Até o momento, o Leão somou apenas um ponto de nove disputados. Para piorar, o adversário será o Sport, no sábado, 8, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da Série B. O Leão da Ilha ainda não perdeu em casa e, só conheceu sua primeira derrota na competição na última rodada, diante do Operário-PR.

"Essa é a busca que a gente tem. A gente sabe que vai enfrentar um adversário difícil, muito difícil em seus domínios. Sport foi o último invicto a cair, mas a gente sabe da nossa capacidade. A gente sempre projeta buscar pontos. O 100% seria espetacular, a gente terminaria no bloco de cima. Não é nada fora do normal. Quando a gente projeta, sempre projeta vitórias. Às vezes, quando termina o jogo, a história mostra que um ponto seria benéfico. Muitas vezes, um ponto fica um gosto amargo", afirmou.

