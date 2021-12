Loss ajusta a defesa e faz trabalho individual com lateral Van

O Vitória deu sequência à sua preparação da intertemporada nesta quarta-feira, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura. Diferente do habitual, os jogadores treinaram apenas no turno da tarde.

Durante as atividades, o treinador Osmar Loss dividiu o treinamento em duas partes. Na primeira, o comandante ficou com os jogadores de defesa e trabalhou alguns ajustes táticos na movimentação, enquanto o assistente Marcelo Rospide treinou finalização com os demais atletas.

Na segunda, Loss realizou um exercício tático, priorizando a manutenção da posse de bola. Por fim, o técnico ainda fez um trabalho individual com o lateral direito Van, depois de liberar todo o restante do elenco.

Os atacantes Wesley, Felipe Garcia, Ruan Levine e o volante Léo Gomes seguem no departamento médico para se recuperar de lesões.

O grupo retorna aos treinamentos na manhã desta quinta, 27, na Toca do Leão. Após a Copa América, o primeiro compromisso oficial do Leão será no dia 9 de julho, diante do Cuiabá-MT, no Barradão, pela nona rodada da Série B.

