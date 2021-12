Loss adota tática do mistério antes de enfrentar o Criciúma

Osmar Loss recorreu a uma antiga prática do universo do futebol nessa reta final de preparação para a partida desta sexta-feira, 19, contra o Criciúma: a tática do mistério. O treinador fechou os portões dos últimos treinos e tem trabalhado em segredo antes do jogo válido pela décima rodada da Série B.

Até as entrevistas coletivas foram canceladas. Ou melhor, nem chegaram a ser programdas. Nessa semana apenas Gedoz e Ruy falaram com a imprensa, respectivamente na segunda e terça. Nesta quinta, 18, a última atividade antes do jogo contra o Trigre será no mesmo esquema, sem entrevista e com portões fechados.

De acordo com a assessoria do clube, o treino de ontem foi usado para reforçar o posicionamento defensivo em jogadas de bola parada. Foi assim, em uma cobrança de escanteio, que o Rubro-Negro sofreu o gol da derrota para o Cuiabá no último jogo.

A atividade desta quarta, 17 não contou com a presença de Wesley, que treinou entre os titulares no último trabalho aberto para imprensa. O atacante reclamou de dores na canela após ter recebido uma pancada no treino. Apesar da ausência, ele não chega a preocupar para o jogo de amanhã.

Regularizado

Nesta quarta, o volante Lucas Cândido teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e passa a ficar à disposição para enfrentar o Tigre. O jogador já treina com o grupo desde o início da semana.

