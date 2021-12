Livro 'Vitória - 115 anos' está em pré-venda na internet

O novo livro do Rubro-Negro baiano, "Vitória - 115 anos - A alegria de um time secular" está em pré-venda pela internet, através do site da BB Editora. O preço promocional para compra do livro é de R$ 35.

O exemplar narra histórias e conquistas do time, além de recordar personagens que marcaram a trajetória do clube. O livro também relata um dos momentos de grande importância para o time: a construção do Barradão.

A data de inicio das vendas nas livrarias de Salvador ainda não foi divulgada.

