Lista de reforços vaza em anúncio da renovação de Argel Fucks

Com a tecnologia cada dia mais avançada, qualquer vacilo, o cachimbo cai. E foi o que aconteceu nesta quarta-feira, 21, com a foto de confirmação de Argel Fucks como técnico do Vitória em 2017.

Para simular a assinatura de um novo contrato com o rubro-negro, o treinador usou a caneta e um papel que estavam em cima da mesa do diretor de futebol, Sinval Vieira. Só que neste papel estavam os nomes de dez jogadores que o Leão pretende contratar para a próxima temporada.

“É isso mesmo, são estes os nomes, não tenho como negar. Mas digo também que alguns deles fecharão conosco para 2017, outros não”, tentou despistar Sinval Vieira.

Argel se mostrou satisfeito por permanecer na Toca. “Estou tranquilo, faz parte do processo eleitoral do clube. Mas eu sempre disse que a prioridade era do clube em que estava trabalhando. Com a calma e tranquilidade, nós conseguimos fechar num acordo que foi bom para as duas partes”, falou o gaúcho.

E ele já pediu reforços para a reapresentação em 9 de janeiro. “Em 2017, nós não podemos passar o sufoco que a gente passou no Brasileiro. A continuidade do treinador é importante. Vamos manter a estrutura da comissão técnica. E precisamos melhorar a qualidade da nossa equipe, fazer algumas contratações pontuais. Temos uma espinha dorsal boa e vamos aproveitar os bons valores da base. Faremos a pré-temporada de dez dias, aqui mesmo, encerrando com um jogo-treino. Até maio (estreia na Série A), nós teremos 35 partidas. E precisamos melhorar a parte defensiva”, disse o técnico.

Nomes de reforços

Argel falou que vai precisar logo de início dos reforços de cinco peças: um lateral-esquerdo, dois zagueiros, um meia e um centroavante. A lista que vazou conta com Gefferson (lateral-esquerdo do Internacional), os zagueiros Alan Costa (Internacional), Fred (Grêmio), Lucão (São Paulo) e Neris (Santa Cruz); o meia Cleiton Xavier (Palmeiras) e os atacantes Rodrigão (Campinense), Ariel (Internacional) e Wescley (Ceará). Quatro estão fechados.

A grande estrela dessa lista é o meia Cleiton Xavier, que acabou de participar da campanha vitoriosa do Palmeiras, campeão brasileiro de 2016.

Na própria entrevista coletiva que concedeu nesta quarta, Argel Fucks deixou clara a preocupação de não revelar nomes para não provocar um leilão com esses possíveis reforços. “Vamos montar um time competitivo, mas não podemos fugir do nosso orçamento, não vamos dar um passo maior que a perna”.

Sobre a presença de Marinho, Argel torce para que o atacante continue na Toca em 2017. “Ele está muito feliz aqui em Salvador, gosta do Vitória. É a terceira vez que vou trabalhar com Marinho. Trabalhei com ele em 2010, este ano trabalhei com ele e ano que vem vou trabalhar com ele, que tem contrato com o clube. Agora, se pagarem a multa, consequentemente será bom para todo mundo. Para o clube, que reforçará o caixa e para ele, que melhorará sua vida financeira”, concluiu o treinador.

A lista de reforços

Zagueiros

Neris (Santa Cruz)

Fred (Grêmio)

Alan Costa (Inter)

Lucão (São Paulo)

LE (lateral esquerdo)

Gefferson (Inter)

Meia

Cleiton Xavier (Palmeiras)

9 (atacante)

Wescley (Atlético-MG)

Rodrigo (Rodrigão, do Santos)

Ariel (Inter)

