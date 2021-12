Liminar garante Assembleia de sócios do Vitória no domingo

Uma liminar favorável ao mandado de segurança impetrado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, José Rocha, garante a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) dos sócios para discutir o novo estatuto do clube no domingo, 20, às 9h, na Fonte Nova.

A reunião, convocada no fim de novembro por Rocha, havia sido cancelada após uma ação movida pelos conselheiros Dilson Raimundo de Souza Pereira Júnior e Juarez Dourado Wanderley e julgada procedente pelo juiz Gustavo da Silva Machado. Já a liminar desta sexta-feira, 18, concedida pela juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, diz que a decisão anterior "fere o direito dos associados, que estão devidamente convocados para a Assembleia Geral".

Rocha celebrou o resultado: "O sócio conseguiu uma grande vitória. No encontro vai ser apreciado um projeto de reforma do estatuto que lhe dará o direito, se aprovado, de votar em eleições diretas".

Este é mais um capítulo da disputa política entre o grupo de oposição, liderado pelo presidente do Conselho, e o de situação, do presidente do clube, Raimundo Viana.

Dilson Pereira Júnior contesta a assembleia de domingo. "Meu nome e o de Juarez foram aprovados pelo Conselho para fazer parte da comissão de reforma. Só que, dias depois, José Rocha nos retirou da comissão de forma arbitrária. Este foi um dos motivos da ação, que está correndo desde junho", afirmou.

"Eu e uma série de conselheiros que queríamos discutir nossas emendas tivemos a palavra cassada nas reuniões do Conselho. Na primeira, em 25 de setembro, José Rocha reafirmou que seriam três instâncias para a aprovação do novo estatuto: a comissão, que receberia todas as propostas, o Conselho, que discutiria todos os pontos, e, por fim, a Assembleia Geral, que votaria o texto final. Está na ata, é só ler. Porém, José Rocha não levou nenhuma emenda à votação, só discutiu dois pontos (eleição direta e formação do Conselho) dentre mais de 90 e convocou diretamente a Assembleia", emendou.

Discussão jurídica

A ação movida por ele diz que, caso a assembleia se realize, todos os atos nela ocorridos podem ser anulados. "Pelo estatuto atual, cabe à Assembleia a aprovação do projeto, e ao Conselho a formulação. Só que o processo passou à revelia do Conselho. Entendemos que essa é uma liminar nula, dada em caráter precário. Essa será um assembleia nula, convocada por um edital nulo, que não contém o texto do projeto de reforma e que não explica como será o processo de votação".

Contudo, Ricardo Freire, sócio do Vitória e um dos líderes da oposição, rebate: "A juíza de segundo grau revogou liminarmente a decisão do juiz de Primeiro Grau. Portanto, a assembleia está mantida. É legal e convocada por quem de direito, o presidente do Conselho Deliberativo. Ela cumpriu os ritos formais e, por isso, terá efeito pleno em termos de reforma do estatuto".

O conselheiro Antônio Carlos Rodrigues, relator da comissão de reforma, emenda: "Se reclamam que houve imposição no projeto, vamos abrir a assembleia para debates sobre os pontos mais relevantes do Estatuto. O projeto foi feito com o objetivo de buscar o bem da entidade, mas isso incomoda os que têm o Vitória como propriedade".

