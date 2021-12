Líder, Vitória recebe Boa Esporte para quebrar jejum

Apesar de, com uma campanha primorosa, ser o líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro com 50 pontos ganhos e caminhar firme rumo à primeira divisão, o Vitória se lastima por estar sem vencer há três rodadas: ficou apenas no empate com o América-RN, com o Criciúma e com o Ipatinga.

Na noite desta terça-feira, 11, o rubro-negro tenta quebrar este jejum contra o Boa Esporte, no Barradão, pela 24ª rodada. Um eventual tropeço não o tira da ponta da tabela, já que o Criciúma, vice-líder, tem quatro pontos a menos. Se vencer, o Leão pode ampliar ainda mais a vantagem no topo e se manter distante do quinto colocado, atualmente o Atlético-PR, com 40 pontos.

Para a partida, a 12ª diante do seu torcedor no torneio, o Leão terá o retorno do zagueiro Victor Ramos, que cumpriu suspensão e ficou de fora do duelo contra o Ipatinga. O defensor deverá reassumir a vaga que ficou com Rodrigo Costa. O restante do time deverá ser o mesmo.

Pelo Boa Esporte, o atacante Marcelo Macedo, vice-artilheiro da Série B com dez gols marcados, foi expulso na partida contra o ASA e, suspenso, está fora da partida no Barradão. Com uma campanha modesta, o time de Varginha-MG ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos, nove a mais do que o Guaratinguetá, 17º e primeiro time na zona de rebaixamento.

Além de Vitória x Boa Esporte, a terça-feira de rodada cheia tem ainda os duelos Atlético-PR x CRB, Avaí x Ipatinga, Guaratinguetá x Paraná, América-MG x São Caetano, ASA x Joinville, Goiás x Criciúma, Guarani x Barueri, ABC x Ceará e Bragantino x América-RN.

Vitória - O técnico Paulo César Carpegiani ganhou a volta do zagueiro Victor Ramos, que cumpriu suspensão no jogo contra o Ipatinga e está novamente à disposição do treinador.

O defensor, vice-artilheiro do clube na Série B com cinco gols marcados, formará mais uma vez a dupla de zaga com Gabriel Paulista. Rodrigo Costa, que fora titular contra o Tigre, ficará como opção no banco.

Sem Leílson, que ainda está em tratamento no departamento médico, Carpegiani deve manter Tartá como meia armador. Willie, que chegou a ter uma sequência como titular, fica como opção no banco.

Com 15 triunfos, cinco empates e três derrotas, o Vitória tem um aproveitamento de 72,5% na Série B. Ao todo, o rubro-negro marcou 41 gols e levou 23.

Boa Esporte - Contra o Leão, o técnico Sidney Moraes não poderá contar com o seu principal jogador: expulso no duelo contra o ASA, o atacante e artilheiro do clube Marcelo Macedo cumprirá suspensão e não joga.

Para a vaga, Moraes tem como uma das opções o meia-atacante Francismar, uma vez que o atacante Jonatas Obina ainda esteve a serviço da seleção de Guiné Equatorial até esta segunda-feira, 10.

Depois de ter cumprido suspensão na partida contra o alvinegro alagoano, o meio campista Michel Elói retorna ao time e vira também uma das opções no banco de reservas.

Com uma campanha apenas mediana no Brasileirão, o Boa Esporte venceu sete partidas, empatou sete e perdeu nove - um aproveitamento de 40,6%.

