Líder, Vitória abre segundo turno contra lanterna da Série B

Até aqui, a Série B do Esporte Clube Vitória tem sido praticamente impecável. Com 14 triunfos, dois empates e três derrotas, o Leão obteve a melhor campanha da história da competição e conquistou o título simbólico de campeão do primeiro turno. Motivos de sobra para o torcedor rubro-negro esperar um desempenho tão bom durante a segunda metade do campeonato, que inicia nesta terça-feira, 27.

O adversário da partida no estádio do Barradão, às 19h30, vive uma situação completamente oposta à do time baiano: na lanterna da Série B, o Grêmio Barueri venceu apenas duas vezes e somou 13 derrotas, números inversamente proporcionais aos do rubro-negro. Pior: fora de casa, a equipe paulista conquistou apenas um triunfo, diante do Ipatinga, vice-lanterna da competição.

Apesar do aparente conforto, o triunfo é de suma importância para o Leão. Com o Criciúma encostado em segundo, a equipe de Paulo César Carpegiani precisa vencer o Barueri para se garantir na liderança. O empate pode virar um mau resultado, caso o Tigre vença seu compromisso fora de casa contra o Guaratinguetá, também nesta terça. Neste caso, os times se igualariam em pontos, e a equipe catarinense está há apenas dois gols do saldo alcançado pelo rubro-negro.

No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram na Arena Barueri, e protagonizaram um jogo duro. O Leão venceu por 1 a 0, gol do artilheiro Neto Baiano, de pênalti. No ano passado, o rubro-negro não teve sorte diante da equipe paulista: duas derrotas, por 1 a 0 em Barueri e 2 a 1 em pleno Barradão.

Vitória - A fase do Leão é tão boa que esta será a terceira rodada consecutiva em que o técnico Paulo César Carpegiani não terá qualquer problema para escalar a equipe para uma partida. Sem problemas de contusão nem de suspensão, o comandante vai manter o sistema com dois centroavantes e o garoto Willie apoiando o ataque rubro-negro.

Os reforços, espera-se, estarão nas arquibancadas. Animados com a liderança e pelo grande resultado conquistado em Fortaleza, diante do Ceará, os rubro-negros prometem comparecer em grande público nesta terça-feira, no Barradão, e manter a boa média de público que a equipe vem tendo na Série B 2012.

Barueri - Fazendo uma Segunda Divisão irreconhecível, o Barueri contará com a estreia do técnico Evandro Guimarães, contratado após a demissão de Estevam Soares na última sexta-feira, 24. O treinador deixou a equipe paulista após um péssimo rendimento - 21% - à frente do clube.

A equipe paulista vem de uma sequência de duas derrotas na Série B, para o Avaí, em Santa Catarina, e para o Guaratinguetá, em sua Arena. Isolado na lanterna, com 10 pontos, o Barueri está há dez do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o ABC.

