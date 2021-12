Líder, Escudero é o homem de confiança de Mancini

No baba da escola, do bairro ou daquele churrasco de domingo, existem dois tipos de jogadores que são obrigatoriamente escolhidos logo: o dono da bola, que precisa entrar no jogo para não confiscar a pelota, e aquele que é escolhido no tapa, pois tem a fama de ser o craque da turma. No Vitória, Damián Escudero, de 28 anos, consegue juntar estes dois perfis.

O argentino pode não ser o proprietário da bola, mas é dono do time. Só o técnico Vagner Mancini manda mais do que o meia, que usa a braçadeira de capitão. Dentro de campo, Escudero cobra escanteio, falta e pênalti. Porém, não comanda a equipe meramente pelo status de líder. Os números mostram que ele merece o destaque no elenco.

Com seis gols, o gringo é artilheiro do Leão na Série B, ao lado do atacante Elton. Contando seus dois tentos da Copa do Brasil, Escudero já superou seus melhores anos em quantidade de gols. Sua maior marca era da temporada 2007/2008, quando defendia o Vélez Sarsfield, do seu país, e marcou sete vezes.

Considerando-se apenas seus gols na Segundona, foram três de pênalti, um de falta e dois com a bola rolando. Mas ele também costuma servir os companheiros. Deu quatro assistências, assim como Elton. Escudero ainda poderia colocar na sua conta outra participação em gol, pois foi dele o cruzamento que resultou no gol contra de Daniel Marques, do CRB, que abriu o triunfo de 3 a 1 do Leão.

A pontaria dos companheiros também prejudicou um número mais expressivo do garçom Escudero. O site de estatísticas Footstats também calcula passes para finalização que não resultaram em gol. Por 34 vezes, o argentino habilitou seus colegas para balançarem a rede.

Reabilitação

A fase atual de Escudero é um prêmio pelo que o meia passou na temporada anterior e no início deste ano. Depois de se machucar no começo de 2014, o argentino afastou-se durante seis meses, se recuperando de lesão de joelho. Ele ainda sofreu com problemas musculares e não conseguiu retomar o bom futebol.

"Realmente, depois de 2013, este é o momento em que eu me sinto mais confiante. Meu foco é no aspecto coletivo, em colocar o Vitória como campeão da Série B. Dentro desse objetivo, estou conseguindo ser importante, fazer gols, contribuir com assistências, e lógico que isso me deixa muito feliz. Eu me esforço muito para ser o melhor Escudero que o Vitória precisa", disse.

Com o meia novamente em alta, a preocupação do torcedor rubro-negro está numa possível renovação de vínculo com o Vitória. Restam apenas quatro meses de acordo firmado, e o argentino já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Seu nome foi especulado até no Bahia, mas o próprio atleta negou veemente uma transferência para o arquirrival. Escudero prefere não falar sobre renovação.

O presidente do clube, Raimundo Viana, também não comenta o assunto neste momento. "Não vamos falar em renovações agora. O foco de todos é manter o nível até o final (da Série B). Todos estão felizes aqui e estamos satisfeitos com este grupo. Lógico que a intensão é manter nossos principais jogadores para próxima fase", afirmou.

Líder da Segunda Divisão ao fim do primeiro turno, o Vitória volta a jogar no próximo sábado, no Maranhão, contra o sexto colocado Sampaio Corrêa, que o derrotou por 2 a 0 no Barradão na estreia.

