Libertadores não é apenas sonho para o Vitória

O Vitória resolveu rebaixar o pessimismo. O atacante Marquinhos, após triunfo contra o Coritiba, no último sábado, 12, bradou ao ser perguntado sobre o fantasma de rebaixamento. Para ele, o foco é a Libertadores: "Muita gente está falando em rebaixamento. Isso é um absurdo! Eu penso na Libertadores. Pensar lá embaixo é para quem não quer vencer. Pensar em rebaixamento é complicado".

Afinal, qual é a chance de o Leão terminar entre os melhores e fazer sua tão sonhada estreia na principal competição da América? Nas últimas sete edições com o sistema de pontos corridos do Brasileirão com 20 clubes, a média para conseguir a meta rubro-negra foi de 62 pontos.

Com 40 pontos no momento, o Vitória ainda tem 30 a disputar nesta reta final da Série A, sendo a metade deles em casa. Caso o dever de casa seja perfeito, o Leão poderia chegar aos 55 pontos - o que ainda é insuficiente segundo os estatísticos.

Neste caso, para o Leão assegurar sua vaga, vai precisar de um aproveitamento de 73% nos próximos 10 jogos. Vale registrar que neste segundo turno, o Leão tem rendimento de 62%.

Apesar das contas complicadas, nada de pessimismo. Das sete edições anteriores, em três oportunidades o quinto colocado se classificou com 60 pontos ou 52% de aproveitamento. Neste caso, eles herdaram a vaga dos clubes que já tinham vencido a Copa do Brasil ou foram campeões da Libertadores.

No caso do Leão, até a sexta posição pode ser suficiente. No G-4, Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense estão na Copa do Brasil. Se um deles for campeão é um concorrente a menos. O Atlético Mineiro, atual campeão da Libertadores e já classificado, também é nulo nessa conta.

Rebaixamento

Quanto às chances de queda, Marquinhos bradou com razão. O Leão só precisa de dois triunfos e um empate para se livrar. Apenas em 2009 o Coritiba foi rebaixado com 45 pontos, a maior pontuação de um 17º na tabela. Por isso, o site Chance de Gol só dá liberdade absoluta da zona com 47 pontos.

Nos dois casos, seja uma missão fácil ou difícil, o Vitória só depende das próprias forças para saber qual destino pode se tornar realidade no final do ano: o sonho da Libertadores ou o pesadelo de mais um rebaixamento...

