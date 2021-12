Liberados pelo TJD, Kanu e Denílson são relacionados para jogo

Liberados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), o zagueiro Kanu e o atacante Denílson, que estavam suspensos devido à confusão do Ba-Vi, estão à disposição do técnico Vagner Mancini para a partida contra o Fluminense de Feira, nesta quarta-feira, 7. O duelo acontecerá às 21h45, no estádio Joia da Princesa.

Já o meia-atacante Yago terá que cumprir mais um jogo de suspensão para poder entrar em campo. Por isso, não está disponível para encarar o Flu.

O Vitória, que foi classificado por antecipação para as semifinais do Baianão, tem a vantagem de jogar por dois empates na próxima fase.

