Liberados, Maicon e Willian disputam vaga com José Welison

Para o jogo de domingo, em Juazeiro, contra a Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, o Vitória ganhou os reforços do lateral direito Maicon Silva e do volante Willian Farias, recuperados de lesão.

A dupla, porém, não terá vida fácil para recuperar a titularidade. O coringa José Welison agradou ao técnico Vagner Mancini nas três últimas partidas, quando atuou como lateral direito, e tem chance de permanecer no time.

Já Willian foi desfalque somente no jogo passado, em que o Leão bateu o Flamengo de Guanambi por 3 a 0 pelas quartas de final do Baiano. Marcelo, seu substituto, destacou-se com boa atuação e um gol.

Outro que volta, mas já está confirmado na equipe, é o goleiro Fernando Miguel. O único titular que corre risco de ser vetado é o zagueiro Victor Ramos, que teve contestada a regularidade de sua inscrição no Campeonato Baiano.

O zagueiro vem treinando em separado há uma semana. O clube informa que Victor está com uma contusão muscular em uma das coxas.

Caso 'VR3'

A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia indeferiu a ação do Flamengo de Guanambi que pedia a eliminação do Vitória do Estadual pela escalação de Victor Ramos no 3 a 0, ocorrido há 10 dias. A equipe do interior já afirmou que vai recorrer, agora em esfera nacional, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Caso não se recupere da lesão a tempo, o zagueiro se juntará na lista de desfalques ao goleiro Caíque e o atacante Nickson, que se apresentam à Seleção Brasileira sub-20 no domingo. Nickson vinha como reserva. Já Caíque foi titular nos três últimos jogos.

