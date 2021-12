Liberação do Cerro emperra, mas Gatito será apresentado

A novela entre Vitória e o goleiro Júnior Fernández finalmente terá um final feliz, pelo menos é o que garante a diretoria do clube. Treinando na Toca há duas semanas, o paraguaio ainda não assinou contrato com o Rubro-Negro.

Segundo o Vitória, as notícias de que o goleiro não assinaria mais com o Rubro-Negro não têm fundamento. A demora tem explicação. Apesar de toda documentação apresentada pelo atleta, resta ainda a liberação do Cerro Porteño.

"Na verdade, ocorreu um erro na liberação do jogador. O pai dele (Gatito Fernández) e o empresário estão no Paraguai resolvendo isto. Esperamos fechar antes de quarta-feira com o atleta", disse o presidente do clube, Carlos Falcão.

De quarta não pode passar. A janela de transferência internacional será encerrada na quarta, 13, e, caso não seja contratado, Gatito não poderá atuar pelo Vitória na temporada.

Outro recém-contratado, ou melhor, repatriado, também corre o risco de não atuar este ano pelo Leão. O lateral-direito Romário está perto de ser emprestado ao Vila Nova, de Goiás. O próprio jogador admite o interesse do clube goiano, mas não confirma se vai.

Róger aprovado

O zagueiro Róger passou nos testes médicos e físicos e deve assinar ainda nesta terça com o Vitória. O atleta foi submetido a exames no joelho operado para saber o risco de nova lesão, e foi aprovado.

