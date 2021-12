Lesionado, William ficará mais oito dias de molho

Desfalque no triunfo do Vitória sobre o Goiás por 3 a 1, no último sábado, 22, o atacante William deve ficar de molho por, no mínimo, mais oito dias.

Um exame realizado nesta quarta-feira, 26, apontou edema na coxa direita do jogador, que seguirá em tratamento no departamento médico do clube.

Se o prazo de recuperação for cumprido, o atacante só estará à disposição do técnico Paulo César Carpegiani na quinta-feira, 4. Portanto, além de desfalcar o rubro-negro contra o Avaí, neste sábado, ele poderá ficar de fora também da partida com o ABC, no próximo final de semana, por falta de ritmo.

Pelo treino realizado na Toca do Leão também nesta quarta, a tendência é que o comandante rubro-negro escale Marquinhos ao lado de Élton na dupla de ataque. Ainda assim, Dinei é outro forte candidato para a vaga.

No treino tático desta tarde, Carpegiani poupou Pedro Ken e Gabriel Paulista do treino tático, e escalou Deola; Carlinhos, Victor Ramos, Rodrigo e Gilson; Michel, Fernando Bob e Tartá; Marquinhos, Dinei e Élton.

No decorrer do treinamento, o treinador colocou Pedro Ken no lugar de Fernando Bob e Gabriel na lateral-direita, na vaga de Carlinhos. Estas, além do ataque, devem ser as dúvidas mantidas na equipe até minutos antes da partida.

