Lesionado, Marinho perderá ao menos dois jogos

O resultado do exame de imagem realizado no sábado, 8, à tarde, apontou que Marinho sofreu uma lesão muscular de grau 2, nível de contusão que exige ao menos duas semanas de recuperação.

Isso significa que o atacante já está vetado para as duas próximas partidas do Vitória pelo Campeonato Brasileiro: quinta-feira, contra a Ponte Preta, e domingo, diante do Sport, ambas fora de casa.

Como a lesão - no músculo posterior da coxa direita - foi sofrida na quarta passada, o tempo mínimo de recuperação se completa daqui a oito dias, em 19 de outubro. Para Marinho jogar, ainda restariam alguns dias de recondicionamento, o chamado trabalho de transição (da cura da lesão para a condição de jogo).

Dessa forma, por assessoria, o clube informou: "O departamento médico vai trabalhar com a possibilidade de Marinho ser liberado para enfrentar o Cruzeiro [23 de outubro]".

No entanto, o prazo é apertado. Marinho teria de se curar no prazo mínimo e ainda completar em quatro dias o trabalho de transição. A depender de como ele reaja ao tratamento, o mais provável é que seja desfalques nos três próximos jogos e só volte a campo contra o Fluminense, no dia 28, uma sexta.

Duas opções

Caso decida manter o esquema com três atacantes, o técnico Argel Fucks trabalha com duas opções de substituto: Vander e David. "Fico triste por Marinho, nosso melhor jogador no ano. Mas a gente tem que estar pronto para substituí-lo. Estou na expectativa de jogar", declarou Vander.

Outra alternativa de Argel é reforçar o meio de campo. Cárdenas, recuperado de lesão, voltaria na vaga de Marinho e não na de Tiago Real, seu substituto nos dois últimos jogos.

No entanto, Tiago sentiu um desconforto muscular e virou dúvida. Nesta terça, 11, saberá se joga.

