Lesionado, Kieza desfalca Vitória no duelo decisivo contra Paraná

O Vitória terá, nesta quarta-feira, 19, a difícil missão de reverter a derrota de 2 a 0 sofrida na última semana diante de um Paraná motivado e jogando em casa. A partida será às 19h30, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para piorar a situação, o técnico Argel não poderá contar com o goleador da equipe na temporada.

Trata-se do atacante Kieza, que está com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele passou por exames nesta segunda, 17, e terá que ficar mais dois jogos no estaleiro – isso inclui, além do encontro diante do time paranaense, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, no domingo, contra o xará de Conquista, no Barradão.

Até agora, Kieza já marcou nove vezes no ano. A expectativa do departamento médico da equipe é que o goleador tenha condições de participar do primeiro duelo do time pela semifinal da Copa do Nordeste, contra o Bahia, no dia 27 deste mês.

Apesar da preocupação, o Leão não tem muito do que se queixar quanto ao substituto natural do K9 no setor ofensivo da equipe. Isso porque o atacante André Lima, reserva imediato, tem entrado bem e vem dando conta do recado. Lima soma nove tentos e está empatado com Kieza no posto de goleador da equipe no ano.

No último domingo, contra o Vitória da Conquista, o atleta anotou o gol de empate no último minuto. Com isso, se igualou a Marcley, do Bahia de Feira, na artilharia do Baianão com sete gols, dois a mais que Kieza. Prova dessa boa fase do atacante é que ele já foi às redes em todas as competições que o time disputa.

Zé Welison é operado

Uma lesão interrompeu o bom momento do volante José Welison, que vinha atuando como titular da equipe. O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e, por isso, foi operado na tarde desta segunda. A previsão é de que o jogador fique de fora por seis meses.

Mas os desfalques do Vitória não param por aí. O meia Gabriel Xavier foi submetido a um exame de imagem nesta segunda, no qual foi constatada uma lesão de grau 1 na coxa direita. Por isso, o jogador vai ficar de fora dos dois próximos jogos da equipe. Xavier será reavaliado na semana que vem.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

