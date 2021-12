Lesão tira Dinei da partida contra o Coritiba

O atacante Dinei, com uma torção no tornozelona na partida diante da Chapecoense, foi avaliado e vetado pelo Departamento Médico do clube na tarde desta segunda-feira, 18.

O jogador ficou em tratamento e, com isso, vai desfalcar o Vitória na partida contra o Coritiba, nesta quarta, 20, às 21, no Couto Pereira. O paraguaio Guillermo Beltrán deve ser o seu substituto.

O meia Escudero e o lateral-esquerdo Juan também não viajam para Curitiba. A expectativa é de que eles voltem no pr[óximo domingo, diante do Figueirense, no estádio do Barradão.

