Lesão no joelho tira Robert do Vitória por 120 dias

O atacante do Vitória, Robert, de 34 anos, não atuará mais pelo clube na temporadora 2015 e uma parte da temporada de 2016. O jogador rompeu, durante o treino desta sexta-feira, 13, o tendão patelar do joelho direito e ficará de fora por 120 dias.

Durante entrevista coletiva, o técnico Vagner Mancini lamentou o ocorrido com o atleta. "Tivemos a notícia de que ele vai ter que fazer uma cirurgia, que não é simples. Vai ter que ficar um tempo afastado, cerca de 120 dias. Estamos todos agora dando força ao jogador, que é importante no dia a dia do Vitória, por tudo aquilo que o clube vive em termo de grupo", disse o treinador.

O centroavante tem contrato com o Vitória até junho de 2016 e deve atuar somente no Campeonato Baiano.

